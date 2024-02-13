Rusya'dan meydan okuma: Kaja Kallas’ı 'arananlar listesine' ekledi
Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ı “arananlar listesine” ekledi.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ı “arananlar listesine” eklediği kaydedildi.
Kallas’ın bir ceza davası nedeniyle listeye eklendiği belirtilirken listeye Estonya Dışişleri Bakanı Taimar Peterkop’u da cezai suçlamalarla alındığı kaydedildi.
Öte yandan, listede Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys, 2 Polonyalı yetkili ve Polonya Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürünün ye aldığı kaydedildi.
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