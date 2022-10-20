Rusya'dan NATO'ya meydan okuma: Doğrudan çatışma noktasına yaklaşıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ile Rusya'nın doğrudan çatışma noktasına yaklaştığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mariya Zaharova, Ukrayna'ya tedarik edilen NATO silahlarının ve askeri desteğin, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir askeri çatışma noktasına getirdiğini söyledi.
Zaharova, "NATO ülkeleri, Kiev rejimine silah ve mühimmat tedarik etmek, istihbarat sağlamak, personel eğitmek ve muharebe operasyonlarının nasıl yapılacağına dair talimatlar vermek için birbirleriyle yarışıyor gibi görünüyor, böylece Rusya ile doğrudan silahlı bir çatışmanın tehlikeli bir hattına daha da yaklaşıyorlar" dedi.
Zakharova, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri desteğinin şimdiden 42,3 milyar dolara ulaştığını ve bunun 28,3 milyar dolarının ABD tarafından sağlandığını dile getirdi.
Zaharova, "Siz (NATO ülkeleri) sadece Kiev rejimi tarafından işlenen suçların suç ortağı değilsiniz, aynı zamanda eylemlerinizle ve açıklamalarınızla suç işlediğinizi gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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