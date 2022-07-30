Rusya'dan 'Olenivka saldırısı' mesajı: 50 Ukraynalı asker öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki Olenivka yerleşimindeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu ölen esir Ukraynalı asker sayısının 50’ye ulaştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 29 Temmuz’da Ukrayna’da Olenivka yerleşim biriminin yakınlarındaki cezaevine yönelik düzenlenen füzeli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İgor Konaşenkov, söz konusu saldırının ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ile Kiev yönetimi tarafından “kasıtlı” olarak yapıldığını ileri sürerek, saldırı esnasında cezaevinde 193 esir düşen Ukraynalı askerin bulunduğunu belirtti.
Konaşenkov, “Füzeli saldırı sonucunda 50 esir Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Ağır yaralı 73 asker de hastaneye kaldırıldı” dedi.
Konaşenkov, Yaralı ve ölen askerlerin isimlerinin yer aldığı listenin Savunma Bakanlığınca yayımlandığını dile getirerek, “Ukraynalılara yönelik yapılan kanlı katliamdan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna yönetimini destekleyen ABD’nin sorumlu olduğunu” ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rusya’yı Olenivka yerleşimindeki esir Ukraynalı askerlerin kaldığı cezaevine saldırı düzenlemekle suçlayarak, Birleşmiş Milletler'i (BM) bu duruma tepki gösterme çağrısında bulunmuştu.
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