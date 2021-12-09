Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'ye yeni parti teslim edilecek mi?

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:51

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Soçi’de yapacağı görüşme öncesinde Yunan televizyonuna bir röportaj verdi. TASS’ın haberine göre Peskov, Türkiye’ye gönderilecek S-400 füze sistemleriyle ilgili soruyu yanıtladı.

Rusya’nın Türkiye’ye yeni bir S-400 füze sistemi daha sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine Peskov, “Türk ortaklarımızla belirli bir anlaşmamız var ve öyle umuyoruz. Öyle umuyoruz, evet” cevabını verdi.

DİĞER ÜLKELER İÇİN TEHDİT İÇERMİYOR

ABD’nin yaptırımlarına rağmen Moskova’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatında özellikle neye ilgi duyduğu sorusuna ise Peskov şu şekilde yanıt verdi:

“Hepimiz ABD’nin yaptırım oyunlarını oynamasını sevdiğini biliyoruz, ancak hedeflerine asla ulaşamayacaklarının farkındalar. Hiçbir zaman tek bir ülkenin bakış açısını değiştirmeyi başaramadılar. Bizim politikamız, başta müttefiklerimiz ile olmak üzere çeşitli ülkeler ile iş birliğine açık olmaktır. Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği hiçbir ülke için özellikle de Yunanistan için bir tehdit içermemeli. Çünkü füze sistemi saldırı amaçlı değil yüzde 100 savunma odaklı.”

Moskova ve Ankara, 2017 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye teslimi konusunda bir anlaşma imzalamış, Türkiye bu hava savunma füze sistemini Rusya’dan satın alan ilk NATO üyesi olmuştu.

