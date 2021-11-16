Rusya'dan seyahat kararı... Uçuş kısıtlamasını kaldırdı
Rusya, koronavirüs nedeniyle 3 ülkeye uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.
Rusya Pandemi ile Mücadele Merkezi yaptığı yeni açıklamada, koronavirüs nedeniyle uçuş kısıtlaması uygulanan 3 ülkedeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.
Daha önce Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kosta Rika ve Moğolistan’a uygulanan uçuş kısıtlamalarının 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığını açıklayan merkez, bu ülkelere 3 ülkenin daha ilave edildiğini belirterek Katar, Meksika ve Küba’daki tüm uçuş kısıtlamalarının kaldırılması kararının alındığını bildirdi.
Bu karara ek olarak, uçuş kısıtlamalarının daha önce kaldırıldığı Azerbaycan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan ve Vietnam’a da uçuş sayılarının arttırılmasına karar verildi.
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