Rusya’dan Slovyansk'a saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:07

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrinin Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus ordusunun dün Slovyansk şehrine bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Vadym Lyakh, yaptığı açıklamada, “Doğrulanmış verilere göre, dün Slovyansk şehrine düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil öldü, 7 kişi ise yaralandı” dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Slovyansk şehrinde toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi ise yaralanmıştı. Şehirden 20’si çocuk 114 kişi ise tahliye edilmişti.