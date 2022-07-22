Rusya'dan şok karar: Google yasaklandı

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:22

Rus işgali altında olan Donetsk bölgesinde Google'ın yasaklanacağı duyuruldu.

Karar Google’ın, Ukrayna'nın işgal altındaki Donetsk bölgesinde, "Ruslara karşı terör ve şiddeti" teşvik ettiği iddiasıyla alındı.

ÇOK SERT İFADELER KULLANILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, kendini Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ilan eden ve Rusya tarafından tanındığı gün savaşın başlamasına neden olan bölgenin başkanı Denis Pushilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna ve batının insanlık dışı propagandası uzun zamandır tüm sınırları aştı. Ortada Ruslara karşı gerçek bir zulüm, yalanların dayatılması ve dezenformasyon var.

Bu bağlamda bilgi teknolojisinin ön saflarında yer alan Google arama motoru, küratörlerinin ABD hükümetinden aldığı emirler üzerine, tüm Ruslara ve özellikle Donbass nüfusuna karşı terörizmi ve şiddeti teşvik ediyor.”