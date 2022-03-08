Rusya’dan Türkiye’de yapılacak üçlü görüşmeyle ilgili açıklama

08 Mart 2022 Salı, 14:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryia Zaharova, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un Youtube programında Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının perşembe günü Antalya’da gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yorum yapan Zaharova, "Bizim açımızdan bakacak olursanız, ki prensibimiz belli, biz görüşmeye hazırız. Asıl sorulması gereken, karşı tarafın esaslı bir görüşmeye ya da konuşmaya ne derece hazır olduğu" ifadelerini kullandı.

Daha önce Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda bir araya gelmeleri konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Söz konusu üçlü görüşme, 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek.