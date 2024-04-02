Rusya'dan Golan Tepeleri hamlesi: Ek karakol konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Golan Tepeleri bölgesinde ek bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:09
Rusya'dan Golan Tepeleri hamlesi: Ek karakol konuşlandırdı
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, yaptığı açıklamada, Golan Tepelerindeki durumla ilgili bilgi verdi.

Popov, “Golan Tepeleri bölgesinde, İsrail ordusu ile Suriye arasındaki ayrım bölgesinin ‘Bravo’ hattındaki durumun izlenmesi kapsamında, ek olarak bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldı” ifadelerine yer ver verdi.

Açıklamada, bu karakolun taraflar arasındaki çatışmaların sona ermesi durumunun uygunluğunu takip edeceği ifade edildi.


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