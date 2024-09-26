Rusya’dan Ukrayna’ya 78 drone ve 6 füze ile saldırı: 1 ölü
Rusya’nın Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine 78 drone ve 6 füze ile gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın gece boyunca 78 drone ve 6 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko’nun yaptığı açıklamaya göre, Rus güçlerinin Odessa bölgesinde gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya kentindeki güdümlü bombalı saldırıda ise 1’i çocuk 8 kişi yaralandı, 12 bina yıkıldı ve 18 kişi tahliye edildi.
KRİTİK ALTYAPI VURULDU
Herson şehrindeki saldırıda da 2 kişi yaralandı. Başkent Kiev’de Rus drone'unun düşmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, 4 apartman ve 20 araç hasar gördü. Bakan Klymenko, Rusya’nın Donetsk, Harkov, Sumi ve Ivano-Frankovsk şehirlerini de hedef aldığını açıkladı.
İvano-Frankivsk Bölge Valisi Svitlana Onyshchuk, Rusya’nın kritik altyapıyı vurduğunu ve şehrin batısındaki bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.
Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin 66 drone ve 4 füzeyi imha ettiğini bildirdi.
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