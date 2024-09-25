ABD, araçlarda Çin yazılım ve donanımına yasak getirmeye hazırlanıyor: Rusya da dahil!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:26

Güncelleme: 25.09.2024 - 17:26

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Amerikan yollarındaki bağlantılı ve otonom araçlarda Çin yazılım ve donanımının yasaklanmasını önermesi bekleniyor.

Biden yönetimi, Çinli şirketlerin ABD sürücüleri ve altyapısı hakkında veri toplamasının yanı sıra internet ve navigasyon sistemlerine bağlı araçların potansiyel yabancı manipülasyonu hakkında ciddi endişeler dile getirdi.

Karar kamuya açıklanmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynak, önerilen düzenlemenin Çin'den kilit iletişim veya otomatik sürüş sistemi yazılım veya donanımına sahip araçların ithalat ve satışını yasaklayacağını söyledi.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu hamle, ABD'nin Çin araçları, yazılımları ve bileşenlerine yönelik devam eden kısıtlamalarında önemli bir tırmanış anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi, elektrikli araçlara %100 vergi getirilmesinin yanı sıra elektrikli araç bataryaları ve önemli minerallere getirilen yeni zamlar da dahil olmak üzere Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yüksek gümrük vergisi artışlarını yürürlüğe koymuştu.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo mayıs ayında yaptığı açıklamada ABD araçlarında Çin yazılımı ya da donanımının bulunmasının önemli bir risk olduğunu söyledi.

Raimondo, “Yolda birkaç milyon aracınız olsa ve yazılım devre dışı bırakılsa teorik olarak en feci sonucu hayal edebilirsiniz” dedi.

Başkan Joe Biden şubat ayında Çin'den ithal edilen araçların bağlantılı araç teknolojisi nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığının ve bu yazılım ile donanımın ABD yollarındaki tüm araçlarda yasaklanıp yasaklanmayacağının araştırılması talimatını verdi.

'RİSK OLUŞTURABİLİR'

Biden daha önce yaptığı açıklamada “Çin'in politikaları pazarımızı kendi araçlarıyla doldurarak ulusal güvenliğimiz için risk oluşturabilir” ve “Bunun benim gözetimimde olmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynaklar, Ticaret Bakanlığı'nın kuralların nihai hale getirilmesinden önce kamuoyuna yorum yapmaları için 30 gün süre vermeyi planladığını söyledi. ABD yollarındaki neredeyse tüm yeni araçlar “bağlantılı” olarak kabul ediliyor. Bu tür araçlar, internet erişimine izin veren ve hem araç içindeki hem de dışındaki cihazlarla veri paylaşmalarına olanak tanıyan yerleşik ağ donanımına sahiptir.

Bakanlık ayrıca yazılımla ilgili yasakların 2027 model yılında, donanımla ilgili yasakların ise Ocak 2029 veya 2030 model yılında yürürlüğe girmesini teklif etmeyi planlıyor. Söz konusu yasaklar, belirli bluetooth, uydu ve kablosuz özelliklere sahip araçların yanı sıra direksiyon başında bir sürücü olmadan çalışabilen yüksek otonom araçları da kapsayacak.

Kasım ayında ABD'li milletvekillerinden oluşan iki partili bir grup, Çinli otomobil ve teknoloji şirketlerinin ABD'de otonom araçları test ederken hassas verileri toplaması ve işlemesi konusunda alarm verdi.

RUSYA DA DAHİL

Kaynaklar, yasakların Rusya da dahil olmak üzere ABD'nin diğer yabancı düşmanlarını da kapsayacağını söyledi.

General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai ve diğerleri dahil olmak üzere büyük otomobil üreticilerini temsil eden bir ticaret grubu, donanım ve yazılım değişikliğinin zaman alacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Otomobil üreticileri, sistemlerinin “kapsamlı üretim öncesi mühendislik, test ve doğrulama süreçlerinden geçtiğini ve genel olarak farklı bir tedarikçiden alınan sistem veya bileşenlerle kolayca değiştirilemeyeceğini” belirttiler.

Ticaret Bakanlığı yorum yapmayı reddetti. Reuters ilk olarak ağustos ayı başında, Çinli otomobil üreticilerinin ABD yollarına çıkmasını sağlayacak bir planın ayrıntılarını bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne nispeten az sayıda Çin yapımı hafif hizmet aracı ithal ediliyor.

TÜM ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Bir hükümet web sitesine göre, Beyaz Saray perşembe günü nihai teklifi imzaladı. Kural, ABD bağlantılı araçlar için tedarik zincirinin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Kaynaklar, kuralın ABD yollarındaki tüm araçlar için geçerli olacağını, ancak tarım ya da madencilik araçları için geçerli olmayacağını söyledi.

Biden, çoğu otomobilin tekerlekli akıllı telefonlar gibi bağlantılı olduğunu, telefonlara, navigasyon sistemlerine, kritik altyapıya ve onları üreten şirketlere bağlı olduğunu belirtti.