Rusya'dan Ukrayna'ya referandum uyarısı: Geri alma girişimi olursa, saldırı olarak değerlendirilecek

23 Eylül 2022 Cuma, 14:40

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerde Rusya'ya katılmaya yönelik uygulanan referandumlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Peskov, referandum bölgelerinin Rusya'ya katılmasının ardından Ukrayna'nın bölgeleri geri almaya yönelik girişimde bulunması durumunda bunun, "Rusya Anayasası uyarınca ülkeye yönelik saldırılar olarak değerlendirileceğini" söyledi.

Peskov, Rusya Anayasası bağlamında referandumla ilgili hükümlerin, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katıldığı andan itibaren geçerli olacağını söyledi.

Peskov, "Rusya Federasyonu Anayasası kapsamında bu bölgelerle ilgili kararlar derhal yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY PROSEDÜRE GÖRE GERÇEKLEŞECEK'

Dmitri Peskov, referandum sonucunda Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya katılması durumunda, "katılım sürecinin hızlı ve Rus yasalarına tam olarak uygun şekilde gerçekleşeceğini" dile getirdi.

Peskov, "Elbette hem parlamentomuzun hem de cumhurbaşkanımızın kesin bir kararı gerekecek, gerekli belgelerin imzalanması bir dizi prosedür. Her şey mevcut mevzuata sıkı sıkıya bağlı olarak yapılacak" diye konuştu.

Peskov, referanduma dair, "Şu anda kesin bir şey söyleyemem. Aslında yeterince hızlı olacağına ikna oldum" dedi.

23-27 Eylül tarihleri ??arasında Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmaya yönelik referandum gerçekleştirilecek.