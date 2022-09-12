Rusya'dan 'Zaporijya' çıkışı: Askerlerimizi santralden çekmeyeceğiz
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Peskov, ülkesinin, Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini çekmeyeceğini söyledi.
Peskov, bunun henüz söz konusu olmadığını belirterek, asıl meselenin "Ukrayna'nın bölgeye yönelik bombardımanlarını durdurmasının" olduğunu kaydetti.
Peskov, "Şimdi asıl mesele, Ukrayna tarafını, çok üzücü ve felaketle dolu olan bu santralin bulunduğu topraklarda barbarca bombardımanını durdurmaya zorlamalıyız" dedi.
Peskov ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarına ve müttefiklerine seslenerek, "Zaporijya'ya yönelik her gün devam eden bu saldırıları durdurmaya davet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Türbanın şekline de karıştı!
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ABD’deki davada yine Türk görevliler