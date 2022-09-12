Rusya'dan 'Zaporijya' çıkışı: Askerlerimizi santralden çekmeyeceğiz

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:03
Rusya'dan 'Zaporijya' çıkışı: Askerlerimizi santralden çekmeyeceğiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Peskov, ülkesinin, Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini çekmeyeceğini söyledi.

Peskov, bunun henüz söz konusu olmadığını belirterek, asıl meselenin "Ukrayna'nın bölgeye yönelik bombardımanlarını durdurmasının" olduğunu kaydetti.

Peskov, "Şimdi asıl mesele, Ukrayna tarafını, çok üzücü ve felaketle dolu olan bu santralin bulunduğu topraklarda barbarca bombardımanını durdurmaya zorlamalıyız" dedi.

Peskov ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarına ve müttefiklerine seslenerek, "Zaporijya'ya yönelik her gün devam eden bu saldırıları durdurmaya davet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Rusya Zaporijya Nükleer Santrali

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