Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova'ya insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini ancak saldırının başarısız olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 10:52
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait üç insansız hava aracının Moskova'da gerçekleştirdiği bir saldırı girişimini engellediğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin, Moskova kentindeki tesislere insansız hava araçları kullanarak gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi engellendi" denildi.

Başkent Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kontrolü kaybederek düşen İHA'lara ilişkin "İHA'lar, kent merkezinde bulunan ofis kulelerinin cephelerine zarar verdi ancak can kaybı olmadı" ifadesinde bulundu. 

Ria'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in eylemlerinin askeri açıdan hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı.


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