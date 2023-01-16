Rusya'nın en kanlı seri katili, savaşmak için serbest bırakılma çağrısı yaptı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:07

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:07

Rusya'nın en kanlı seri katili, Ukrayna'ya karşı cephede savaşmak için serbest bırakılmayı talep etti.

Mihail Popkov, Rus devlet televizyonu ile hapishanede ilginç bir röportaj gerçekleştirdi.

Kızıl Ordu'da askerlik yaptığı dönemden kalma radyo-elektronik deneyimi olduğunu iddia eden Popkov, orduya katılmaktan tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"TEREDDÜT ETMEM"



Rus devlet televizyonu tarafından kendisine "Hayaliniz nedir?" sorusu yöneltildiğinde, "Orduya katılmak. Bunu yapmakta tereddüt etmem. Askerlik mesleğime atıfta bulunacak olursam, şu anda oldukça yüksek talep olduğunu düşünüyorum. Gerçi bugünlerde muhtemelen daha modern radyo-elektronik bölümüne katılmak isterim. Ancak 10 yıldır hapiste olmama rağmen, hızlı bir şekilde öğrenmenin o kadar da zor olacağını sanmıyorum" yanıtını verdi.

Popkov, Ukrayna'ya karşı savaşta mücadele etme isteğini vurgulayarak, "Bu bir bilgisayar oyunu değil, bunlar süper kahramanlarla ilgili kurgu kitaplar değil" dedi.

MİHAİL POPKOV

58 yaşındaki eski polis Mihail Popkov, 1992-2012 yılları arasında 83 kadını öldürdüğü için "Kurt Adam" lakabını aldı. Öldürdüğü kadın sayısının 200'e kadar çıktığı da iddia ediliyor.

Popkov'un, "ahlaksız" olarak gördüğü şeyleri yapan kadınları hedef aldığı, polis üniforması giyerken onları kendisine çektiği, kadınları polis arabasına bindirdiği ve ardından vahşice öldürdüğü biliniyor.

Popkov'un, cesetlere tecavüz etmeden önce bıçak, balta ve tornavida da dahil olmak üzere çeşitli aletler kullandığı belirtiliyor.