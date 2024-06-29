Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişi öldü

Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 10:16
Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişi öldü
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Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Balaşiha şehrindeki yurtta yangın çıktığı belirtildi.

YURTTA GÖÇMENLER KALIYORDU

Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yanan binadan 8 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Rus basınına yansıyan haberlerde yurdun göçmenler tarafından kullanıldığı kaydedildi.


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