Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişi öldü
Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişi öldü.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Balaşiha şehrindeki yurtta yangın çıktığı belirtildi.
YURTTA GÖÇMENLER KALIYORDU
Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yanan binadan 8 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.
Rus basınına yansıyan haberlerde yurdun göçmenler tarafından kullanıldığı kaydedildi.
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