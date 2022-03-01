Rusya’nın öne çıkan nükleer silahları neler, hangi koşulda ateşlenecekler?

01 Mart 2022 Salı, 13:33

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali altıncı gününe girerken taraflar Belarus’ta müzakere masasına oturdu. Müzakereler devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı kuvvetler bünyesindeki nükleer güçleri teyakkuza geçirdi. Rusya’nın, dünyanın en önemli nükleer güçlerinden biri olduğu herkesçe bilinen bir olgu. Peki, Rus ordusu, kendi askeri doktrini uyarınca bu silahlara hangi koşullar altında başvurabiliyor?

“AÇIK TEHDİT ALTINDAYSA...”

2010 yılında yayınlanan Rus Askeri Doktrini, kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması halinde Rusya’nın aynı şekilde karşılık verebileceğini öngörüyor. Söz konusu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldırılarda veya Rusya Federasyonu açık tehdit altındaysa yine nükleer silahlar kuvvetli bir seçenek olarak belirebiliyor.

Rusya’nın envanterinde hangi nükleer silahtan kaç tane olduğu bir devlet sırrı. Rusya’nın sahip olduğu nükleer silah çeşitlerine ve nükleer başlık sayılarına istihbarat raporları ve Kremlin tarafından yapılan resmi açıklamalar sayesinde ulaşabiliyoruz.

İşte, Rus ordusunun öne çıkan nükleer silahları:

“TERMONÜKLEER KITALARARASI FÜZE”

RS-28 Sarmat

Şu anda test aşamasında mı yoksa kullanıma hazır mı olduğu adeta bir sır gibi saklanan Sarmat veya NATO’nun raporlarında yer alan ismine göre SATAN-2, ağır termonükleer kıtalararası balistik bir füze. 10 ağır ya da 15 hafif füze başlığını aynı anda taşıyabiliyor. Menzili 18 bin kilometre. Saatteki hızı 25 bin 560 kilometreye kadar çıkıyor. Sovyet yapımı R-36 füzelerinin yerini alması bekleniyor. ABD merkezli National Interest dergisinde yayınlanan bir rapora göre Sarmat, tek bir vuruşta Fransa kadar bir alanda etkili olabiliyor.

R-36

R-36’ya Sarmat’ın eski modeli de diyebiliriz. 1962 yapımı, kıtalararası balistik bir füze olan R-36 aynı anda 3 savaş başlığı taşıyabiliyor. NATO raporlarında SS-9 Scarp olarak geçen nükleer silahın menzili 10 ile 16 bin kilometre arasında.

NATO KODU: KANYON

Avangard

Rusya’nın yeni nesil silahlarından Avangard, hipersonik bir füze olarak son nesil füzeleri temsil ediyor. Hipersonik füzeler ses hızını katbekat geçebiliyor. Saatte 33 bin kilometre hıza ulaşan Avangard, hızı sayesinde herhangi bir savunma sistemine karşı dayanıklı. 2019’dan beri kullanılıyor.

Poseidon

Rusya’nın eskiden Status-6 diye adlandırdığı ve NATO raporlarında Kanyon olarak kodlanan Poseidon, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip insansız bir denizaltı. Uydu veya yapay zekâ aracılığıyla kontrol ediliyor. Saatte 185 kilometre hıza ulaşıyor. 1 kilometre kadar derine inebiliyor. Patladığında 100 megatona kadar enerji yayıyor. Patladığında 500 metreye kadar radyoaktif tsunami oluşturuyor.

“HİPERSONİK SEYİR FÜZESİ”

Burevestnik

Tam adı 9M730 Burevestnik olan nükleer silah bir seyir füzesi. Şu anda geliştirilme aşamasında.

Kinzhal

Bir tür hipersonik seyir füzesi olan silahın tam adı Kh-47M2 Kinzhal’dır, savaş uçaklarına entegre edilir. 3000 kilometre menzile sahiptir. Saatte 14700 kilometre hıza kadar ulaşabilir.