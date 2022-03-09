Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine yönelik hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

09 Mart 2022 Çarşamba, 06:38

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 22’ye çıktığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre, Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydetti.

Jvitsky, Rusya’nın bölgeye düzenlediği hava saldırıları sırasında hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden dün yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.