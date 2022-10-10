Sabıkalı komutan Surovikin'in ilk görevi: Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı başlattı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:53

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Zaporijya, Dnipro ve birçok farklı bölge sabah saatlerinde Rus güçleri tarafından saldırı altına alındı.

Rusya'nın uzun süreden bu yana ilk kez düzenlediği bu geniş çaplı saldırı hamlesi, komutan Sergey Surovikin'in göreve başlamasından sonra geldi.

Geçen günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da savaşan Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanı'nın değiştirildiğini duyurmuştu.

Bakanlık Sözücüsü Konaşenkov, "General Sergey Surovikin, Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla özel askeri operasyonun yapıldığı bölgedeki Birleşik Askeri Kuvvetleri Komutanı olarak atandı" demişti.

SERGEY SUROVİKİN

General Sergey Surovikin, askerlik deneyiminin ilk dönemini Sovyet-Afgan Savaşı'nda görev yaparak geçirdi.

Surovikin, Ağustos Darbesi (1991) olarak da bilinen Gorbaçov'a başarısız darbe girişimi esnasında üç göstericinin ölümünde parmağı olduğu gerekçesiyle yedi ay hapise mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin, Surovikin'in yargılanma sürecine müdahil olarak, hapisten çıkmasını sağladı. Surovikin, daha sonra binbaşı rütbesine terfi ettirildi.

Eylül 1995'te, silah kaçakçılığı yapmaktan bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılılan Surovikin, soruşturma sonucunda yine serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Sergey Surovikin

TACİKİSTAN, ÇEÇENİSTAN VE SURİYE'DE GÖREV YAPTI

Surovikin Tacikistan, Çeçenistan ve Suriye üzerinde askeri görevlerde bulundu.

Özellikle Surovikin'in Suriye'de hem Rus birliklerinin başında bulunması hem de Suriye ordusuna yönelik verdiği direktifler sahada kazanımların elde edilmesini sağladı.

Çeçenistan'ın bombalanmasında da rolü olduğu belirtilen Surovikin'in, Suriye'deki savaşın gidişatını değiştirdiği, çalıştığı dönemde Suriye ordusunun 2017 yılı sonuna kadar Suriye'nin %50'den fazlasını yeniden ele geçirdiği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017'de Moskova'da düzenlenen askeri bir tören esnasında Suriye'deki başarılı çalışmalarından dolayı Sergey Surovikin'e Rusya Kahramanı madalyası takdim etti.

2017'den bu yana Rusya'nın Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Surovikin, stratejik Liman kentinin Ukrayna ordusunun eline geçmesinin ardından geçen günlerde Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanı olarak atandı.