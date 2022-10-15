Sadr Hareketi: Muhammed Şii el-Sudani'nin hükümetine katılmayacağız
Irak'ta Sadr Hareketi, Muhammed Şii el-Sudani'nin kuracağı yeni hükümete katılmayacak.
Irak'ta Sadr Hareketi, Muhammed Şii el-Sudani'nin kuracağı yeni hükümete katılmayı reddettiklerini açıkladı.
Irak'ta Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki, Sadr Hareketi üyelerinin Muhammed Şii el-Sudani hükümetine katılımını reddettiğini doğruladı.
Salih Muhammed El-Iraki, Twiter hesabından bir açıklama yaptı.
El-Iraki, açıklamada, "Önceki veya mevcut hükümetler veya bir göreve atanmamış olanlar, daha önce Irak içinden veya dışından hareketten ayrılanlar veya doğrudan veya dolaylı olarak bizimle bağlantılı olanlardan herhangi birinin katılımına kesinlikle karşı olduğumuzu yineliyoruz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Irak Parlamentosu, 13 Ekim'de Abdullatif Reşid'i Irak Cumhurbaşkanı olarak seçerek, ülkede şiddetin damgasını vurduğu bir yıl süren siyasi açmazı sona erdirdi.
Irak parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, Reşid parlamentodaki 269 oydan 162'sini alarak, sadece 99 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i yendi.
78 yaşındaki Abdullatif Reşid, hükümeti kurmak için görevi Muhammed Şii el-Sudani'ye verdi.
Birkaç kez bakanlık yapan 52 yaşındaki Şii siyasetçi Muhammed Şii el-Sudani'nin kabinesini oluşturmak ve Şii çoğunluk içindeki bölünmeleri düzeltmeye çalışması için 30 gün süresi var.
13 Ekim'de parlamentoda yapılan oylamanın, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 yılından bu yana gördüğü en uzun siyasi çıkmazın sonunu işaret ettiği belirtiliyor.
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