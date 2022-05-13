‘Sagittarius A’ kara deliği ilk kez görüntülendi
Galaksimizin merkezinde varlığını sürdüren ”Samanyolu canavarı” adlı kara delik, Horizon Teleskobu tarafından görüntülendi.
Hawaii adalarındaki Mauna Kea'da konuşlu Event Horizon Teleskobu, ”Samanyolu canavarı” adıyla da bilinen “Sagittarius A” kara deliğini ilk kez fotoğrafladı. Hesaplamalara göre kara delik, Güneşin kütlesinin dört milyon katı büyüklüğünde. Uzmanlar, Dünya'dan yaklaşık 26 bin ışık yılı uzakta olan kara deliğin endişe yaratmaması gerektiğini düşünüyor.
"ARKA BAHÇEMİZDE" DENEBİLİR
Event Horizon Teleskobu projesinin öncülerden biri olan Profesör Heino Falcke BBC’ye verdiği demeçte, "Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bu kara delik bizim arka bahçemizde bile denebilir. Eğer kara deliklerin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız bu fotoğraf anlatıcı rolünü üstlenebilir" dedi.
KARA DELİK NEDİR?
Kara delik, maddenin kendi üzerine çöktüğü bir uzay bölgesidir. Kara deliklerde yerçekimi o kadar güçlüdür ki hiçbir şey kurtulamaz, buna ışık bile dahildir. “Kara delik” ismi de buradan gelir. Kara deliklerin nasıl oluştuğuyla ilgili birçok teori olsa da henüz kesin bir açıklaması yoktur. Fakat uzmanlar, kara deliklerin varlığının galaksinin evriminde büyük bir etkisi olacağı konusunda hem fikir.
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