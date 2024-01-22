Sağlık çalışanlarına kürtaj uyarısı: Polise bildirmeyin

İngiltere'de sağlık çalışanlarına yasa dışı kürtajları polise bildirmemeleri söylendi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:08
Sağlık çalışanlarına kürtaj uyarısı: Polise bildirmeyin
Abone Ol google-news

İngiltere'deki sağlık çalışanlarına, hamileliğini "yasa dışı" şekilde sonlandırmış olabileceğinden şüphelenilen kadınları polise bildirmemeleri söylendi. 

Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji (KKHDUK), kürtajların ardında "derin travmalar" yatabileceği ve bu travmatik kadınların yargılandığı konusunda sağlık çalışanlarını uyardı. 

İngiltere'de yasalara göre, hastaların verileri rızaları olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamazken, suç teşkil eden durumlarda "kamu yararına" veriler polis ile paylaşılabiliyordu.

Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, "Kadınların kürtaj geçmişlerinin paylaşılması kamu yararı kapsamına girmediğinden gizli tutulması gerekiyor" açıklamasında bulundu. 

İngiltere'de kürtajlar ilk 24 hafta içerisinde bir tıp doktoru tarafından gerçekleştirildiğinde yasal sayılıyor. Aksi takdirde, yasalara göre hamileliği kasten sonlandıranlar ömür boyu hapis cezasına çarptırılabiliyor. KKHDUK'un "derin travma yaşayan" savunmasız kadınların dahil olduğu kovuşturmaların sayısındaki artıştan endişe duyduğu belirtilirken, kolejin tıbbi direktörü Jonathan Lord BBC'ye şunları söyledi:

“Başlangıçta kadını korumak için tasarlanmış bir yasa, şimdi ona karşı kullanılıyor. Sağlık personelinin yasa dışı kürtaj yaptırdığından şüphelendiği kadınları bildirmesinin doğrudan bir sonucu olarak kadınların ve onların ailelerinin hayatlarını değiştirecek zararlara tanık olduk" 


kürtaj haberleri ingiltere haberleri polis haberleri sağlık çalışanları haberleri

İlgili Haberler

‘İnci Taneleri’yle gündeme gelen ‘sazcı’ Sonel hakkında korkunç iddialar: ‘Kaçırıldım, kürtaja zorlandım’

‘İnci Taneleri’yle gündeme gelen ‘sazcı’ Sonel hakkında korkunç iddialar: ‘Kaçırıldım, kürtaja zorlandım’
İstismar, taciz, şiddet; kürtaj... Kilise liderinden müritlerine akılalmaz işkenceler

İstismar, taciz, şiddet; kürtaj... Kilise liderinden müritlerine akılalmaz işkenceler
Daha önce kürtaj için 'cinayet' diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tanımlama kullandı

Daha önce kürtaj için 'cinayet' diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tanımlama kullandı

En Çok Okunan Haberler