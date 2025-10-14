Sahne ortasında aşk itirafı: Katy Perry sessizliğini bozdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaşadığı aşka dair ilk kez sahnede konuştu.

Londra konserinde yaptığı esprili açıklama, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Katy Perry, “Lifetimes” dünya turnesi kapsamında Londra’daki O2 Arena’da sahne aldı.

Konser sırasında seyircilere seslenen Perry, İngiliz erkeklerine olan zaafına atıfta bulunarak, “Bir pazartesi gecesi bu kadar enerjik olmanız şaşırtıcı değil... Benim neden hep İngiliz erkeklerine âşık olduğum belli. Ama artık değil!” dedi.

Seyirciden büyük alkış alan bu sözler, Perry’nin son günlerde gündeme gelen Justin Trudeau ilişkisine ince bir gönderme olarak yorumlandı.

“KEŞKE 48 SAAT ÖNCE SORSAYDIN”

Konserde bir hayranı Perry’ye evlenme teklif etti. 40 yaşındaki şarkıcı teklifi gülerek geri çevirdi ve “Keşke 48 saat önce sorsaydın” diyerek espri yaptı.

Bu söz, Perry’nin, Trudeau ile Santa Barbara açıklarında 24 metre uzunluğundaki yatında samimi şekilde görüntülendiği fotoğrafların yayınlanmasından yalnızca iki gün sonrasına denk geldi.

“GİZLİ BİR İLİŞKİ YÜRÜTÜYORLAR”

The Sun gazetesine konuşan kaynaklara göre Perry ve Trudeau, yaz başından bu yana gizli bir ilişki yürütüyor.

“Turne nedeniyle çok vakit geçiremiyorlar ama sürekli görüntülü konuşuyor, mesajlaşıyorlar” diyen kaynak, ikilinin ilişkilerinin giderek ciddileştiğini belirtti.

İkili, ilk kez temmuz ayında Montreal’de lüks bir restoranda birlikte akşam yemeği yerken görüntülenmişti.

Perry, beş yaşındaki kızları Daisy Dove’un babası, İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile haziranda yollarını ayırmıştı. Çift, 2019’dan beri nişanlıydı. Ayrılık sonrası yaptıkları ortak açıklamada, “İlişkimizi sağlıklı bir şekilde ebeveynliğe odaklıyoruz” demişlerdi.

Justin Trudeau ise 2023’te boşanmış ve bu yıl başında başbakanlık görevinden ayrılmıştı.

Katy Perry daha önce İngiliz komedyen Russell Brand ile evliydi; çift 2011’de boşanmıştı.