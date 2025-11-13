Sahte pilot skandalı: Avrupa semalarında aylarca uçmuş

Avrupa’da yüzlerce yolcunun hayatını riske atan çarpıcı bir havacılık skandalı ortaya çıktı. Litvanya merkezli Avion Express’te görev yapan bir yardımcı pilotun, sahte belgelerle kaptan pilot gibi görev yaptığı iddia edildi. Olayı ilk olarak havacılık portalı Aero Telegraph duyurdu.

İddialara göre L. A. B. baş harfleriyle anılan ve aslında sadece yardımcı pilot (First Officer) olan kişi, sahte sertifikalarla kaptan pilot pozisyonuna yükseldi. Avion Express'in, pilotun Avrupa genelinde yüzlerce yolcuyla uçtuğunu doğruladığı belirtiliyor.

Pilotun geçmişte Endonezya’nın ulusal havayolu Garuda Indonesia'da birinci subay olarak görev yaptığı öne sürülüyor.

Skandalı daha da çarpıcı hâle getiren iddia ise, pilotun Lufthansa iştiraki Eurowings adına uçmuş olabileceği. Köln merkezli havayolu, pilotun kendileri için görev yapıp yapmadığını şu aşamada doğrulamadı ancak ihtimal dışı da bırakmadı.

Eurowings sözcüsü Bild’e yaptığı açıklamada, “Olayın incelenmesi Avion Express’e aittir ve süreç henüz tamamlanmamıştır. Şu anda netleştirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pilotun çalıştığı Avion Express, Litvanya’nın Vilnius kentinde faaliyet gösteren ve wet-lease modeliyle çalışan bir havayolu. Şirket LOT, easyJet, SunExpress gibi birçok havayoluna uçak ve tam mürettebat sağlıyor.

Avion Express’in, ağırlıklı olarak Airbus A320 ve A321 modellerinden oluşan 50’nin üzerinde uçağı bulunuyor ve dünya çapında uçuşlar gerçekleştiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avion Express, pilotun mesleki geçmişiyle ilgili şüpheli bilgiler ortaya çıkmasının ardından hemen iç soruşturma başlattı. Şirket sözcüsü Aero Telegraph’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kısa süre önce pilotun mesleki deneyimine ilişkin doğrulanmamış bilgilere ulaştık. İç soruşturma derhal başlatıldı ve hâlen devam ediyor.”