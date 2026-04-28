'Salata yiyen adam' dünyanın gündeminde... Trump'a suikast yapılırken istifini dahi bozmadı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, haberlere konu olan kişi olan Michael Glantz, Başkan Donald Trump'ı hedef alan silah sesleri ve ağır silahlı Gizli Servis ajanlarının Washington Hilton Oteli’ndeki salona girmesinin ardından dahi soğukkanlılığını koruyarak yemeğine devam etti.

SOSYAL MEDYADA #SALADMAN GÜNDEMİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Glantz’ın, sahnenin hemen yakınında, etrafı boşaltılmış bir alanda sakince salata yediği görülüyor. Arkasında ise yalnızca taktik ekipmanlı ve silahlı bir güvenlik görevlisinin kaldığı dikkat çekiyor.

Bu görüntüler kısa sürede viral olurken, #saladman (salata [yiyen] adam) etiketi ABD’de gündem oldu. Videoyu çeken kişi, CNN medya analisti Brian Stelter’ın da paylaştığı görüntüler için “İşte benim adamım” yorumunu yaptı.

“KORKMADIM, İZLEMEK İSTEDİM”

Glantz, The New York Times’a verdiği kısa röportajda, olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenli bir yere götürüldüğünü ve salonda büyük bir panik yaşandığını doğruladı. Ancak kendisinin korkmadığını belirterek, “New York’luyum, sirenlere ve hareketliliğe alışığım. Ayrıca yüzlerce gizli servis ajanı vardı. Ne olacağını görmek istedim” dedi.

Chaos erupts at the White House Correspondents’ Dinner causing people to dive for cover.



But this man, Hollywood talent agent Michael Glantz, calmly continues to eat the food in front of him after the shots rang out.



I guess his priority was dinner, not the danger around him.… pic.twitter.com/u8q93dKdMW — 𝙲𝚘𝚗𝚜𝚎𝚛𝚟𝚊𝚝𝚒𝚟𝚎 👑 𝙳𝚒𝚟𝚊™ (@1776Diva) April 27, 2026

“SMOKİNİMİ KİRLETMEK İSTEMEDİM...”

Neden diğer davetliler gibi yere yatmadığı sorusuna ise iki gerekçe sundu: “Birincisi, sırt problemim var, yere inemezdim. İkincisi ise temizlik takıntım var. Yeni smokinimi Hilton’un kirli zemininde mahvetmek istemedim.”

Daha sonra TMZ’ye konuşan Glantz, hakkında yapılan esprilerden rahatsız olmadığını da ifade etti.

İÇKİ ŞİŞELERİNİ NASIL ÇALDILAR?

Olay sırasında yalnızca Glantz değil, diğer bazı davetliler de sıra dışı davranışlarıyla dikkat çekti. Kameralar, kimliği belirsiz bir kadının masalardan iki kapalı şişe aldığı anları kaydederken, başka bir davetlinin ise arka planda şampanya şişesiyle selfie çektiği görüldü.

ÜÇÜNCÜ SUİKAST GİRİŞİMİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Cumartesi günü gerçekleşen saldırıyı “Donald Trump’a yönelik üçüncü büyük suikast girişimi” olarak nitelendirdi. Leavitt, gergin siyasi atmosferin bu tür saldırılara zemin hazırladığını savundu.

Olayla bağlantılı olarak, 31 yaşındaki Cole Thomas Allen’ın Trump ve bazı üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimi suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.