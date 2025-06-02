Saldırıların gölgesinde İstanbul müzakereleri: ‘Heyet seviyesi yükselirse ateşkes çıkabilir’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Moskova ve Kiev temaslarının ardından İstanbul, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için yeniden mekân sunma yolunda ilerliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un Rus müzakere heyetinin İstanbul’a yola çıktığını açıklamasının ardından görüşmelerin ikinci turu için gözler bugün İstanbul’a çevrildi. Öte yandan sahada çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, dün Rus uçaklarına saldırırken Rusya’dan misilleme adımı gelmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, birinci İstanbul görüşmesinde esirlerin değişimi kazanımının yakalandığını anımsatarak buna karşın iki ülke arasındaki çatışmaların sahada devam ettiğini vurguladı.

‘ONLAR GİT DERSE GİDER’

İkinci görüşmeler için Moskova’nın ‘taktik değiştirerek’ Ukrayna’dan önce teklifte bulunduğunu belirten Bağcı, Zelenski’nin ‘heyet göndermemesi’ gibi bir olasılığın çok düşük olduğunu söyledi. Bağcı, “Eğer Ukrayna heyet göndermezse bu sefer de Ruslar diyecek ki ‘bakı biz görüşmelere geleceğimizi söyledik ve geldik.’ Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Zelenski üzerindeki etkisi bakalım ne olacak. Onlar git derse gider, gitme derlerse gitmez” diye konuştu.

‘SÖZÜNDE DURMUYOR’

Şu ana kadar olan görüşmelerin Moskova’nın tutumu sebebiyle ‘tıkandığına’ işaret eden Bağcı, “Rusya ateşkesi önerdi ama sonra saldırılara devam etti. Sivil alanlara müdahalelerde bulundu, insanlar yaşamını yitirdi. Ateşkes isteniyor ama saldırılar devam ediyor. Rusya barış umutlarını çok yükseltti, bu doğru ancak sözünde durmaması kendi itibarı için iyi değil” ifadelerini kullandı.

‘LAVROV GELİRSE SEVİYE YÜKSELİR’

Bugünkü olası görüşmede heyetlerin seviyesine de bağlı olarak ‘ateşkes’ sonucu çıkabileceğini söyleyen Bağcı, esas arabulucunun ABD olduğunu anımsatarak, “İlk görüşmelerdeki heyet gelirse pek bir değişiklik olmaz ancak Ukrayna’nın vereceği yanıta göre şekillenebilir” diye konuştu. Görüşmelere Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gelmesi halinde seviyenin yükseleceğini belirten Bağcı, “Gerçek bir netice çıkması için; başta Ruslar olmak üzere iki tarafın da bunu ciddiye alması ve heyetlerin seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor” dedi.