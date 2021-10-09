Salgının başlangıcından bu yana... Rusya'da Covid-19 kaynaklı can kaybında rekor

09 Ekim 2021 Cumartesi, 16:38

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 bin 362 kişinin virüse yakalanmasıyla 23 Aralık 2020'den bu yana "günlük en yüksek vaka" tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 746 bin 718'e çıktı.

690 binden fazla Covid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 21 bin 49 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 840 bin 845'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 968 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 215 bin 453'e çıktı.

Hafta başında günlük can kaybı sayısı 900'ün altında olan ülkede, 6 Ekim'de 900'ün üzerine yükseldi.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Covid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Covid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod (QR kod) sistemi devreye girmeye başladı.