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Şam’da patlama: ‘Kontrollü’ olduğu açıklandı

Şam’da patlama: ‘Kontrollü’ olduğu açıklandı

24.06.2025 19:36:00
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İHA
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Şam’da patlama: ‘Kontrollü’ olduğu açıklandı

Suriye'nin başkenti Şam'da akşam saatlerinde meydana gelen ve paniğe neden olan patlamanın kontrollü olduğu ortaya çıktı.

Suriye'nin başkenti Şam'da akşam saatlerinde meydana gelen ve kentin her yerinden duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. 

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, patlamanın tatbikat sırasında kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, patlamada kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya göre, uzman ekipler, iç savaş döneminden kalan ve Mezze'de toplanan kalıntıları kontrollü şekilde patlatmak suretiyle imha ediyor.

Kalıntılar, daha çok patlamamış roket ve bombalardan oluşuyor.

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