Şam’da Savunma Bakanlığı binası yakınında patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da Savunma Bakanlığına ait bir binanın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Yetkililerin açıklamasına göre, meydana gelen patlamada 1 Suriye askeri hayatını kaybetti, en az 18 kişi yaralandı.
Suriye Savunma Bakanlığı’nın devlet medyasında yer alan açıklamasına göre askerler, başkentin Bab Şarki bölgesindeki bina yakınında başka bir bomba tespit etti.
Askerlerin söz konusu bombayı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada, yakınlarda bulunan bomba yüklü araç infilak etti.
Suriye Ambulans ve Acil Durum Müdürlüğü Başkanı Najib al-Nassan, devlet ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, patlamanın ardından 18 yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.