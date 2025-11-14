Şam'da şiddetli patlama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 23:10:00
Haber Merkezi
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

Ayrıntılar geliyor...

