Şam'da şiddetli patlama!

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.
Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.
Ayrıntılar geliyor...
