Şam ile SDG arasındaki ateşkes uzatılacak mı?

Fransız Haber Ajansı AFP, cumartesi günü bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Şam yönetimi ile SDG’nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını öne sürdü.

Ancak Suriye kamu yayıncısı SANA, Şam yönetiminden bir kaynağın açıklamasını yayımlayarak, “Ateşkesin uzatıldığına dair dolaşan haberler doğru değildir” ifadelerine yer verdi.

ORTADA DOLAŞAN İDDİALAR...

Ateşkesin, Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen geniş kapsamlı bir mutabakat çerçevesinde devreye alındığı belirtiliyor.

Bu mutabakat, SDG’nin kontrol ettiği alanların önemli bir bölümünden çekilmesinin ardından, rejim güçlerinin bu bölgelere konuşlandığı bir süreçte, Haseke vilayetindeki kurumların geleceği ve Şam'a entegrasyonu konusunun müzakere edilmesini öngörüyor.

Şam’daki diplomatik bir kaynak, AFP’ye yaptığı açıklamada, ateşkesin 'en fazla bir ay kadar uzatılabileceğini' öne sürdü.

AFP'ye konuşan, Suriye hükümetinden bir kaynak ise anlaşmanın 'muhtemelen bir ay uzatılacağını' belirterek, uzatmanın gerekçelerinden birinin IŞİD tutuklularının Irak’a naklinin tamamlanması olduğunu ifade etti.

Müzakerelere yakın bir Kürt kaynak ise ateşkesin, 'iki tarafı da tatmin edecek bir siyasi çözüme ulaşılana kadar uzatılabileceğini' aktardı.

IŞİD'LİLERİN NAKLİ

Öte yandan ABD’nin, ateşkesle eş zamanlı olarak, Suriye’de tutulan IŞİD mensuplarının Irak’a nakli için bir süreç başlattığı bildirildi. Washington, nakledilecek tutuklu sayısının yaklaşık 7 bin olduğunu açıkladı.

Iraklı iki yetkili, çarşamba günü Haseke’deki bir cezaevinden aralarında Avrupalıların da bulunduğu örgütün üst düzey isimlerinin yer aldığı 150 kişilik bir grubun Irak’a ulaştırıldığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü ise cuma günü yaptığı değerlendirmede, söz konusu 7 bin kişinin içinde Suriyeli, Iraklı ve yabancıların yanı sıra yaklaşık bin çocuk ve gencin de bulunabileceğini kaydetti.

ANLAŞMA KOŞULLARI

Şam yönetimi, salı günü SDG ile yeni bir mutabakata varıldığını ve bunun 'istişare için dört günlük bir süre içerdiğini' duyurmuştu.

Yayımlanan mutabakat metnine göre, anlaşmanın ilerlemesi halinde, “Suriye güçleri Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek.” Ayrıca, Haseke vilayetinin (Kamışlı dahil) entegrasyonuna ilişkin takvim ve detaylar da daha sonra görüşülecek.

Mutabakat, Suriye ordusunun 'Kürt köylerine de girmemesini' öngörüyor. Bu bölgelerde, “yerel halktan oluşturulacak yerel güvenlik güçleri dışında silahlı unsur bulunmayacağı” ifade ediliyor.

Metne göre SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin, Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önerebilmesi ve ayrıca Halk Meclisi’nde temsile ilişkin isimler sunabilmesi de mümkün olacak.

SDG, SINIRLARI ŞAM'A DEVREDİYOR

Müzakerelere yakın Kürt kaynak, AFP’ye yaptığı açıklamada SDG’nin, ABD’li arabulucu Tom Barrack üzerinden Şam yönetimine bir öneri sunduğunu belirtti.

Kaynağa göre öneride, "Bölgenin güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla sınır kapıları ve sınırların yönetiminin hükümete devredilmesi" seçeneği de yer aldı.

Aynı kaynak ayrıca, SDG’nin Savunma Bakan Yardımcılığı için adayını belirlediğini ve bir 'parlamenter aday listesi' de sunacağını söyledi.