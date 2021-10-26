Samsung'un suç makinası varisi yine ceza aldı

26 Ekim 2021 Salı, 17:34

Rüşvet ve zimmetine para geçirmek suçlarından 20 ay hapis yattıktan sonra ağustos ayında şartlı tahliye ile serbest bırakılan tartışmalı varis, Güney Kore yasalarınca tedavi haricinde kullanılması yasak olan "Propofol" adlı ilacı kullanmaktan hüküm giydi ve 70 milyon won (60 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Savcılar tarafından 2015-2020 yılları arasında birçok kez cilt tedavisini öne sürerek yasa dışı Propofol kullandığı belirlenen Jae-yong, suçlamaları kabul etti.

Eski devlet başkanı Park Geun-hye'nin de içerisinde bulunduğu Güney Kore'de görülen en büyük yolsuzluk skandalında adı geçen Jae-yong, ocak ayında iki buçuk yıl hapis cezası aldı. Fakat onun liderliğinde Samsung şirketinin aşı yapımında ülkeye faydalı olacağını gerekçe gösteren Güney Kore hükümeti, Jae-yong'un ağustos ayında serbest bırakılmasına karar verdi. Şirketin, önümüzdeki üç yıl boyunca çip üretimi ve biyoeczacılık alanlarına 240 trilyon won (206 milyar dolar) yatırım yapacağı açıklandı.