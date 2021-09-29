Eserin adı ‘Parayı al ve koş’: 750 bin TL’ye satıldı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 13:03

Danimarka, sanatçı Jens Haaning’i konuşuyor. Sanatçı Haaning, ülkesindeki Kunsten Modern Sanat Müzesi’nden bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren çalışmasını yeniden yapmak için para aldı.

Haaning’e, sanat ile çalışma hayatı arasındaki ilişkiye odaklanan “Work it Out” başlıklı sergide eserlerinin yer alması için tam 84 bin dolar (ortalama 750 bin TL) ödeme yapıldı.

Sanatçı, bir süre sonra iki cam çerçeveden oluşan enstalasyonu müzeye gönderdi. Ancak çerçevelerin içinin boş olduğu görüldü. 56 yaşındaki sanatçının, sergi için “Danimarka ve Avusturya’daki bir kişinin ortalama yıllık gelirini” içerdiğini söylediği iki boş çerçeve gönderdiği ortaya çıktı. Eserin adını ise ‘Parayı al ve koş’ koydu.

Haaning, müzeye bir e-posta göndererek, ‘Benden istediğiniz iki eseri yeniden yorumlamak yerine, sergi için yeni bir iş yapmayı seçtim. Çalışma hem sizin sergi konseptinize hem de ilk başta sergilemeyi planladığımız eserlere dayanıyor” ifadelerinde bulundu.

YASAL İŞLEM BAŞLATMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Ancak müzenin bu durumdan çok rahatsız olduğu ve sanatçının parayı geri ödemediği takdirde yasal işlem başlatmak zorunda kalacağı ifade edildi. Kunsten Modern Sanat Müzesi’nden yapılan açıklamada, Haaning, önümüzdeki ocak ayında sergi sona erene kadar parayı iade etmezse sanatçıyı polise bildirme seçeneğinin değerlendirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Haaning, parayı iade etme planının olmadığını belirtirken, olası sonuçlardan dolayı ‘endişe duymadığını’ ifade etti.

CNN International’dan Sözcü’nün aktardığına göre Haaning, “Sanatsal bakış açımla, onlar için hayal edebileceklerinden çok daha iyi bir parça yaratabileceğimi gördüm. Para çaldığımı düşünmüyorum. Planladığımızdan belki 10 ya da 100 kat daha iyi bir sanat eseri yarattım. Sorun ne?” dedi.

Müzede şu an Haaning’in “Parayı Al ve Koş” eseri “Danimarka ve Avusturya’daki bir kişinin ortalama yıllık gelirinin görselleştirilmesi” başlığı altında sergileniyor.