Şanghay’da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Çin’in Şanghay kentinde kademeli olarak gevşetilen Covid-19 tedbirleri dolayısıyla marketler, restoranlar ve alışveriş merkezleri yeniden açılıyor.
Çin’de etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgınında, tedbirler azaltılıyor. Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Chen Tong tarafından yapılan açıklamada, marketlerin, alışveriş merkezlerinin ve eczanelerin 'insan akışını azaltmak' koşuluyla yarından itibaren yeniden açılacağı ifade edildi. Pazarlar da faaliyetlerine yeniden başlarken, işlemlerin 'temassız' yapılmasına dikkat edilecek. Restoranların ise paket servis yapmasına izin verilecek.
TREN SEFERLERİ DURDURULDU
Şanghay ulaştırma departmanı tarafından bugün yapılan açıklamada ise tüm metro hatlarının operasyonlarını durduğu belirtildi. Ulaşım hizmetlerinin ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşılmadı.
Yetkililer tarafından açıklanan son Covid-19 verilerine göre, tespit edilen bin 718 Covid-19 vakasının büyük çoğunluğunu semptom göstermeyen hastaların oluşturduğu belirtildi.
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