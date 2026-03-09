Şara’dan İran açıklaması: Arap egemenliğini hedef alan tüm saldırıları kınıyoruz

Cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam rejiminin temsilcisi Ahmed el-Şara, Avrupa Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu’nun davetiyle düzenlenen çevrim içi toplantıda Orta Doğu’daki askeri gerilimi değerlendirdi.

Bölge liderlerinin katıldığı toplantıda, artan askeri tırmanış ve bunun bölgesel ile küresel etkileri ele alındı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Şara, mevcut gelişmelerin yalnızca bölgesel değil küresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Şara, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması ihtimali ve Körfez’de enerji altyapısına yönelik saldırıların dünya ekonomisi açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

Suriye’nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Şara, ülkesinin “üç sıcak cephenin kesişim noktasında” bulunduğunu belirtti. Bu nedenle bölgedeki askeri gelişmelerin Suriye’ye doğrudan ve ciddi etkileri olduğunu söyledi.

Şara, yaşanan gelişmeler karşısında bölge ülkeleriyle koordinasyon halinde hareket ettiklerini ve sınır güvenliğine yönelik önlemlerin artırıldığını açıkladı. Bu kapsamda savunma güçlerinin sınır bölgelerinde ihtiyati olarak güçlendirildiğini kaydeden Şara, amaçlarının çatışmanın Suriye topraklarına sıçramasını engellemek olduğunu ifade etti.

“SINIR AŞAN ÖRGÜTLERE KARŞI ÖNLEM”

Şara, alınan önlemlerin yalnızca askeri gerilimin etkilerini sınırlamayı değil, aynı zamanda sınır aşan silahlı grupların faaliyetlerini engellemeyi hedeflediğini belirtti. Suriye topraklarının bu tür örgütler tarafından kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Konuşmasında İran’a da eleştiriler yönelten Şara, “Arap egemenliğini hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını” belirterek İran’ın Arap başkentlerinde istikrarsızlık yaratmaya yönelik girişimlerini sert ifadelerle eleştirdi.

Şara, bu tür müdahalelerin Arap ulusal güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini savundu.

Şara ayrıca, Irak ve Lübnan hükümetlerinin çatışmanın ülkelerine sıçramasını önlemeye yönelik adımlarını desteklediklerini ifade etti. Bölgesel istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu çerçevede Şara, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönündeki girişimlerine de destek verdiğini söyledi. Şara, söz konusu adımların bölgedeki gerilimin düşürülmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.