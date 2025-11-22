Şara'dan skandal Dünya Çocuklar Günü mesajı: 'Baban gibi vahşi ol'

BM Genel Kurulu tarafından her yıl 20 Kasım'da, 1959'da imzalanan Çocuk Hakları Bildirgesi'ni anmak için kutlanan Dünya Çocuklar Günü, Suriye'de ilginç manzaralara sahne oldu.

Bir zamanlar terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki temsilcisi, şimdi ise Suriye'nin sözde 'geçici Cumhurbaşkanı' olan Ahmed Şara ve eşi, başkent Şam'da düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklarla sohbet etti.

Şara ve eşi, etkinlikte çocukları dinledi. Bazı çocuklar gelecekte sorumluluk sahibi pozisyonlarda bulunmak istediklerini söyleyerek kendilerini bakan koltuklarında hayal ettiklerini dile getirdi. Her çocuk kendi 'bakanlık projesini' anlattı.

Etkinlik sırasında Şara, gelecekte 'savunma bakanı' olmak isteyen bir çocuğa dönerek, “Savunma ağır bir iş ha… Baban gibi vahşi ol” dedi. Bu ifade, videonun sosyal medyada hızla yayılmasına yol açtı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Arapçada 'vahşi' anlamına gelen وَحْش (wahş) sözcüğü, Suriye’de özellikle silahlı gruplar arasında militarist bir övgü olarak kullanılıyor. Kelime kökeni 'vahşet'le aynı olup, konuşma dilinde 'acımasız (canavar gibi), gözü pek savaşçı' türünden çağrışımlar taşıyor.

Silahlı bir grubun temsilcisinin bu sözcüğü, üstelik Dünya Çocuklar Günü'nde bir çocuğa yöneltmesi, 'şiddeti yüceltmek ve idealize etmek' eleştirilerine neden oldu.

BABASININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sosyal medyada, 'kim bu vahşi olması istenen çocuk?' sorusu yoğun şekilde soruldu.

Ardından, videodaki çocuğun, Suriye'deki çatışmalarda ölen cihatçı militanlardan Osama Namura’nın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Arap basınına göre, 'Fetih Ordusu' adlı cihatçı grubun liderlerinden biri olan Namura, İdlib operasyonları ve Halep kuşatmasında kritik rol oynamıştı.

Suriyeli militanın, Halep kırsalında düzenlenen bir hava saldırısında öldüğü biliniyor.