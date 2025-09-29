Şara, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile görüştü

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York’ta Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Suriye Haber Kanalı duyurdu.

Haberde Lauder’in Suriyeli kökenlere sahip olduğu ve 1990’lardan bu yana Suriye-İsrail müzakerelerinde aktif rol aldığı belirtildi.

İsrail ve Suriye'nin son dönemdeki diplomasi trafiği kapsamında bir güvenlik anlaşması üzerinde çalıştıkları, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a göre anlaşmanın yakında imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

el-Şara, 24 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada diğer ülke liderleriyle “diyalog taahhüdünde” bulundu. Bu, 1967’den bu yana bir Suriye liderinin BM kürsüsünden yaptığı ilk konuşma oldu.

YNet’in haberine göre el-Şara, 21 Eylül’de New York’ta Suriye Yahudi toplumu üyeleriyle de bir araya geldi. Katılımcılar, bu görüşmede İsrail’in gündeme gelmediğini aktardı.