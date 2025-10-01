'Savaş suçlusu' olarak anılıyordu: Ukrayna'nın İHA saldırısında öldürüldü

Rusya’nın Herson’daki işgal yönetiminin başı Vladimir Saldo, Leontyev’in Ukrayna ordusuna ait “Baba Yaga” tipi bir drone saldırısında ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

“Doktorlar son ana kadar mücadele etti ama onu kurtaramadı” diyen Saldo, Leontyev’i “Birleşik Rusya partisinin bölgede ilk destekçilerinden, sadık bir yoldaş” sözleriyle andı.

Rusya tarafından işgal edilen Herson bölgesinde önemli bir figür haline gelen Leontyev, Ukrayna tarafından uzun süredir “savaş suçlusu” olarak tanımlanıyordu.

Rus ajansı TASS’ın aktardığına göre saldırı, sabah saat 08.20 sıralarında Ukrayna ordusuna ait “Baba Yaga” tipi bir drone ile gerçekleştirildi. Hedef alınan bölgede milletvekilleri binası da hasar gördü.

SAVAŞ SUÇLARINDAN GIYABEN MAHKUM EDİLMİŞTİ

Leontyev, Ukrayna mahkemeleri tarafından daha önce iki ayrı davada gıyaben cezalandırılmıştı.

Mart 2025’te Ukrayna mahkemesi, savaş yasalarını ve geleneklerini ihlal suçlamasıyla Leontyev’i 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Suçlamalara göre Leontyev, 19 Mart 2022’de işgal yönetiminin başındayken Berislav Belediye Başkanı Aleksandr Şapovalov’un kaçırılması talimatını verdi. Kaçırılan Şapovalov, Rus askerleri tarafından sorgulandı, ölümle tehdit edildi ve işkence gördü. 3 Nisan 2022’de serbest bırakıldı.

Bir yıl önce, Leontyev, gazeteci Oleg Baturin, Tavriysk Belediye Başkanı Nikolay Rizak ve Yeni Kakhovka Belediye Meclisi Sekreteri Dmitriy Vasiliev’in yasa dışı özgürlükten yoksun bırakılması davasında da gıyaben 12 yıl hapse mahkûm edilmişti. Kaçırılan isimler daha sonra Ukrayna’ya dönmüştü.