Savaş suçu belgelerini sızdırmıştı: Hapis cezası verilmesi ortalığı karıştırdı

Avustralya'da eski askeri avukat David McBride'ın Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair gizli askeri belgeleri sızdırdığı için hapis cezasına çarptırılması ülkede tartışmalara neden oldu.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:56
Savaş suçu belgelerini sızdırmıştı: Hapis cezası verilmesi ortalığı karıştırdı
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Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Yüksek Mahkemesi, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair belgeleri gazetecilerle paylaşan McBride'ı 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yüksek Mahkemenin McBride hakkında verdiği 5 yıl 8 aylık hapis cezası kararı, insan hakları ve basın özgürlüğü savunucularının eleştirilerine yol açtı.

Sivil toplum kuruluşu Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi (ACIJ) İcra Direktörü Rawan Arraf, Avustralya'nın Afganistan'da işlediği savaş suçları nedeniyle hapse atılan ilk kişinin, savaş suçlusundan ziyade bir muhbir olmasını "rezil bir durum" olarak değerlendirdi.

Arraf, McBride'ın savaş suçlarına ilişkin belgeleri sızdırarak "toplum yararına gazeteciliğe imkan sağladığını" aktardı.

McBride'ın "Avustralya'da yakın geçmişte hapse atılan ilk muhbir" olduğuna dikkati çeken Avustralya İnsan Hakları Hukuk Merkezi (HRLC) de McBride'ın sızdırdığı belgelerin, Avustralya güçlerinin Afganistan'da işlediği savaş suçlarına ilişkin inandırıcı kanıtlar ortaya koyduğunu bildirdi.

HRLC'den Kieran Pender, "Avustralya demokrasisi için kara bir gün. Bir muhbirin hapsedilmesi doğruları anlatacak kişiler üzerinde ciddi bir caydırıcı etki yaratacaktır" dedi.

İnsanların muhtemel yanlışlar hakkında konuşamadığında demokrasinin zarar gördüğünü ifade eden Pender, "İhbarcıların kovuşturulmasında hiçbir kamu yararı yoktur" diye konuştu.

Gazetecilere Özgürlük Birliği İcra Direktörü Peter Greste de basın özgürlüğünün gazetecilerin ve kaynaklarının korunmasına dayandığını işaret ederek, Avustralya'nın kısa süre önce küresel basın özgürlüğü endeksinde 39. sıraya gerilediğini ve bu tarz vakaların ülkedeki basın özgürlüğüne zarar verdiğini kaydetti.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğini gündeme getiren eski askeri avukat David McBride'ın "gizli askeri bilgileri kamuoyuna sızdırmaktan" suçlu bulunduğu 17 Kasım 2023'te açıklanmıştı.


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