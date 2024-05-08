ABD, Avustralya ve Filipinler, askeri tatbikat yaptıkları ihtilaflı sularda gemi batırdı

ABD, Avustralya ve Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde 22 Nisan'da başlayan ortak tatbikatta, düşmana ait süsü verilen gemiyi batırdı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:36
ABD, Avustralya ve Filipinler, askeri tatbikat yaptıkları ihtilaflı sularda gemi batırdı
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Birçok ülkeden askeri yetkili, gazeteci ve diplomat, geminin batırılma anını, Filipinler'in Ilocos Norte eyaletine bağlı Laoag şehrindeki tepeden seyretti.

Senaryo gereği düşmana ait olan "BRP Lake Caliraya" isimli gemi, 3 ülkenin askeri kuvvetlerinin katılımıyla hava saldırıları, füze ve top atışlarıyla hedef alındı.

Filipinler'in Washington Büyükelçisi Jose Manuel Romualdez, askeri tatbikat hakkında Associated Press'e (AP) yaptığı değerlendirmede, "baskı altında" olduklarını vurgulayarak, "Çin'den gelen tüm bu zorbalığa karşı savaşabilecek kaynağımız yok, başka nereye gideceğiz? Doğru taraf olan ABD'ye ve ABD'nin yaptıklarına inananlara gittik" ifadelerini kullandı.

Romualdez, ABD ve Filipinler arasındaki ittifakın ülkesi için önemine dikkati çekerek, "İttifak, Çin'e istediği tüm gemilere sahip olabileceğini ancak hepsini batıracak ateş gücümüzün bulunduğunu göstermek için çok önemli" dedi.

Filipinler, ABD, Fransa ve Avustralya ordularının katılımıyla, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde 22 Nisan'da başlayan yıllık askeri tatbikat, bu hafta sona erecek.

Tagalog dilinde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" adlı askeri tatbikata, ABD'den 11 bin, Filipinler'den 5 bin, Avustralya ve Fransa ordularından 250'den fazla asker katılıyor.

ÇİN'DEN TATBİKATA TEPKİ

Çin ise tatbikatın, bölgesel istikrara zarar verebileceği noktasında uyarıda bulunarak, Filipinler'in, ABD ve Asya dışındaki ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikatı eleştirmişti.

ABD'nin tatbikat öncesinde kara konuşlu füze sistemini Filipinler'in kuzeyine yerleştirmesine karşı olduğunu hatırlatan Çin, tatbikatta hiçbir füzenin ateşlenmemesi gerektiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien de Çin hükümetinin, kapılarına yerleştirilen füze sisteminden endişe duyduğunu ifade etmişti.


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