Savaşa beş kala üst düzey zirve... Arakçi'den Ankara'da 'diyalog' çağrısı!

Washington yönetiminin, Tahran'a yönelik tehditlerini sürdürdüğü ve savaş riskinin tırmandığı bir dönemde, Ankara önemli bir görüşmeye sahne oldu. Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi arasında gerçekleşen basına kapalı görüşme sonrası, taraflar ortak basın toplantısında sürece ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Bölgesel çatışmaların devam etmesi durumunda bunun teröre, kitlesel göçlere, yoksulluğa ve ne zaman biteceği belli olmayan yoğun bir istikrarsızlık dönemine zemin hazırlayacağını vurgulayan Fidan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Komşumuz, kardeşimiz İran'a yönelik böyle bir saldırıyı geçtiğimiz haziran ayında da kabullenmedik. Bundan sonra olacak olan bir saldırıyı da benimsememiz mümkün değil. Diyalog yoluyla, çözüm yoluyla hareket edilmesinin tek doğru yol olduğunu düşünüyoruz.

"AMERİKALILARLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Fidan ayrıca, mevkidaşı Erakçi ile bu konuda yoğun görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "İran'ın hangi şartlar altında nasıl müzakere edebileceği, hangi noktalara ne kadar gidebileceği konusunda üç aşağı beş yukarı bir fikrimiz var. Yıllardır da takip ettiğimiz bir konu" ifadelerine yer verdi.

Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

Dün (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff ile çok uzun bir görüşmem oldu. (Abbas Erakçi) Kardeşimle görüşmeden önce bölgedeki bazı arkadaşlarımızla görüşmelerim oldu. Bugün belli görüşleri paylaştık. Bundan sonra da Amerikalılarla görüşeceğiz. Çünkü biliyorsunuz yani fikir oluşturmanın doğasında olan bir süreç. Tartıştıkça, yeni perspektifleri içine aldıkça konu evriliyor. Evrildikçe yeni farkındalıklar, yeni idrakler ortaya çıkıyor. Bu size yeni somut adım atma imkanı sağlıyor.

Bakan Fidan, bölgenin ani ve yıkıcı bir savaşın sonuçlarına katlanamayacağını ve ayrıca, İran’ın uzun süreli bir izolasyona itilmesinin, Tahran’ı bölge tarafından benimsenmeyen politikalara yöneltebileceğinin altını çizdi.

ABD İLE DİYALOĞA HAZIRIZ

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ülkesine yönelik herhangi bir savaşın tüm bölge için ciddi tehdit oluşturacağını söyledi.

“Bölgenin yapısını saldırılarla değiştirmek isteyenler var,” diyen Arakçi, Tahran’ın müzakereye açık olduğunu yineledi.

“ABD ile eşit şartlarda nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazırız,” ifadelerini kullanan Arakçi, Washington yönetimine tehdit dilinden vazgeçme çağrısı yaptı.

Arakçi, İran’ın nükleer dosya başta olmak üzere diğer konuları da adil ve dengeli şekilde müzakere etmeye hazır olduğunu vurguladı. “ABD, defalarca görüşme talebinde bulundu. Ancak müzakereler adil ve eşit olmalı,” dedi.

Ayrıca Arakçi, İran’a yönelik herhangi bir saldırıya 'sert karşılık' verileceğini belirterek, ülkesinin savunma kapasitesinin müzakere konusu olmadığını dile getirdi.