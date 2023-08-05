Savaşta yaralanan Ukraynalı model, Playboy'a poz verdi

Yayınlanma: 05.08.2023 - 16:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 16:00

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun asistanının eşi olan İrina Bilotserkovets, geçen yıl savaş başladıktan iki gün sonra 26 Şubat'ta düzenlenen saldırıda yaralanmıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Playboy'la söyleşisinde Bilotserkovets, üç çocuğuyla birlikte arabayla eve dönerken bir anda kendilerini çatışmanın ortasında bulduklarını belirtti.

"Yalnızca başımda inanılmaz bir acı hissettiğimi hatırlıyorum" diyen Ukraynalı model, saldırıda doğrudan kendisinin hedef alınıp alınmadığını bilmediğini ifade etti.

Aldığı yaralar nedeniyle hastanelik olduğunu belirten Bilotserkovets, "Ukrayna'daki doktorlar bana ‘Büyük ihtimalle öleceksin' dedi. Ben bunu kabul etmedim, eşim de etmedi" dedi.

Bilotserkovets, bunun üzerine Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir kliniğe gidip 4 kez ameliyata girdiğini belirterek, "Bir gözümü kaybetmiştim, her yerimden tüpler çıkıyordu, saçlarım ameliyattan dolayı kazınmıştı. Her yerimde dikişler ve yaralar vardı. Frankenstein'ın canavarından farksızdım. Çenem de parçalanmıştı" diye konuştu.

Bilotserkovets, başarılı geçen ameliyatların ardından, sanatçıların kurduğu ve cephede savaşan askerlere moral vermek için etkinlikler düzenleyen Ukrayna Kültür Birlikleri adlı gruba katıldığını da belirtti.