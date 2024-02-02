Savunma Bakanlığı yetkilisi Retuers'a konuştu: 'Türkiye hala ısrarcı...'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:25

Reuters, bir Türk Savunma Bakanlığı yetkilisinin, isminin açıklanmaması kaydıyla, Ankara'nın Eurofighter Typhoon jetleri konusundaki talepleri hakkında konuştuğunu bildirdi.

Yetkili, ABD Kongresi'nin F-16 satışını engellemesini beklemediklerini, Ankara'nın Eurofighter Typhoon jetlerini yine de satın almak istediğini söyledi.

Habere göre yetkili, "Hala ilgileniyoruz, konsorsiyum üyesi Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımını bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin, BAE ile işbirliği içinde aynı zamanda kendi milli savaş uçağı KAAN'ı geliştirdiğinin belirtildiği haberde ayrıca, Almanya'nın bu yılın başında Eurofighter jetlerinin Suudi Arabistan'a satışına yönelik olumsuz tutumundan vazgeçtiği hatırlatıldı.

ALMANYA MUHALİF OLMUŞTU

Türkiye, 23 milyar dolar değerinde 40 adet Eurofighter savaş uçağı için girişimlerde bulunmuş ancak Almanya'nın muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Kasım ayında Türkiye, 40 adet Typhoon satın almak için İngiltere ve İspanya ile görüştüğünü ancak Almanya'nın bu fikre karşı çıktığını açıklamıştı.

O dönemde bir Savunma Bakanlığı kaynağı, Ankara'nın ABD'ye ilk olarak Ekim 2021'de yaptığı F-16 talebinin gerçekleşmeyebileceği ihtimali üzerine Eurofighter ile görüşmelerin başladığını söylemişti.

Ancak Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması sonrası Beyaz Saray yönetimi de Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıştı.