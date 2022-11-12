Scholz'dan Rusya'ya mesaj: Rus gazına kasıtlı olarak yaptırım uygulamadık
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Rus gazına karşı kasıtlı olarak yaptırım uygulamadığını söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin konuştu.
Olaf Scholz, Almanya'nın "Rus gazına karşı yaptırım uygulamadığını, çünkü pek çok ülkenin Rus tedarikine bağımlı olduğunu" söyledi.
Scholz, "(Rusya'ya) Gaz konusunda yaptırım uygulamadık. Gaza karşı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır. Ne Almanya, ne AB, ne de G7 ülkeleri yaptırım uygulamadı" dedi.
Gazın sadece yarısını Rusya'dan aldıklarını belirten Scholz, "Gazımızın sadece yarısını Rusya'dan alıyoruz. Diğerleri %80-90 oranında bağımlı ve tarihsel olarak da büyük ölçüde böyleydi - çünkü daha doğudalar ve altyapıları bu şekilde inşa edildi" ifadelerini kullandı.
Scholz, şu anda "Almanya'ya hiç Rus gazı gelmediğini" vurgulayarak, "Berlin'in bu durumu öngördüğünü ve bu nedenle gaz depolama tesislerinin enerji kaynaklarını çeşitlendirerek doldurulduğunu" aktardı.
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