Scholz'un AP’deki yolsuzluk soruşturması haberlerini 'dehşetle not ettiği' bildirildi

13 Aralık 2022 Salı, 07:35

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz’un AP’deki yolsuzluk soruşturmaları hakkında ne düşündüğüne ilişin soruya cevap verdi.

Şansölye Scholz’un "böyle bir şeyin muhtemelen mümkün olduğuyla ilgili haberleri dehşetle not ettiğini” belirten Hebestreit, “Şimdi, bundan sonraki gelişmeleri ve soruşturmaları beklememiz lazım” dedi.

Hebestreit, haberlerin doğru çıkması durumunda ise bunun çok ciddi bir hadise olacağını vurgulayarak, “Ancak o zaman bunun, AP düzeyinde tartışılması gerekir, tek tek ülkelerde değil” değerlendirmesinde bulundu

AP'DE RÜŞVET İDDİASI

Belçika Federal Savcılığı, 9 Aralık'ta, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Belçika polisince, AP'nin başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi'nin gözaltına alınanlar arasında yer aldığı aktarılmıştı.

KATAR İDDİALARI REDDETTİ

Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Katar Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin, asılsız olduğu ifade edilmişti.