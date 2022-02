Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü

Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan, müzisyen Mark Lanegan 57 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının Twitter hesabında yapılan duyuruda, Amerikan şarkıcı ve şarkı sözü yazarının İrlanda'nın Killarney kentindeki evinde öldüğü belirtildi.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy