SDG’nin Şam’a 50 bin savaşçıyla entegre olacağı iddiasını Suat Delgen değerlendirdi: IŞİD’le mücadelede ihtiyacı var

Son dönemde SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin Türk basını ile SDG’ye yakın medyada birbirine zıt haberler yapılırken Reuters, önceki gün edindiği son bilgileri yayımladı. Buna göre Suriye ordusu, SDG’nin blok halinde, 3 tümen ve 50 bin savaşçı şeklinde bölgedeki varlığını korumasına sıcak bakıyor. Ancak Şam’ın koşulu, SDG’nin komuta zincirinin bir kısmını devretmesi ve merkezden gelecek güçlere kapıyı açması. Entegrasyon mutabakatına ilişkin süre 31 Aralık’ta doluyor.

Savunma ve dış politika analisti Suat Delgen, bölgenin genel resmini çizerek “ABD, 2026 savunma bütçesinde SDG’ye 130 milyon dolar ayırdı. Suriye ise Ahmed Şara’nın ABD ziyaretinden sonra IŞİD’e karşı koalisyona katıldı. Fakat Şara’nın emrindeki birliklerin IŞİD’le mücadele edebilecek imkân ve kabiliyeti yok. Yani mücadele ettikleri takdirde kendi geldikleri tabanla mücadele ederler ve bu, HTŞ içerisinde ya da şimdi geçici orduya dönüşen birimler içerisinde ciddi bir çatışmaya neden olur. Bunun için Şara’nın IŞİD’le mücadele için SDG’ye ihtiyacı var” dedi.

Geçtiğimiz hafta 2’si asker 3 ABD’linin Palmira yakınlarında “IŞİD militanlarınca” öldürülmesine dikkat çeken Delgen, “Bu saldırı, Şara’nın çok kırılgan bir vaziyette olduğunu ortaya koydu. Ama Amerikalılar, Şara’ya sonuna kadar destek olduklarını açıkladı. Şimdi Şara’nın, yerini sağlamlaştırabilmek için emrindeki silahlı unsurları SDG’nin içerisinde eritmesi gerekiyor. Bunun yolu da SDG’yi tümenler halinde mevcut yapıya eklemlemek” sözlerini sarf etti.

‘KABUL EDİLEMEZ’

ABD’nin hem Şara’nın meşruiyetini güçlendirecek hem de SDG’nin etkisini koruyacak bir yol bulacağını söyleyen Delgen, “Bunu herkese kabul ettirecekler. Örneğin Türkiye açısından, sınır kapılarını SDG’nin kontrol etmesi kabul edilemez bir şey. Benim kanaatim, burada Türk kamuoyunu sakinleştirecek birtakım doneler verilecek. En azından sınır kontrolünün SDG’de değil de orduda olduğunu gösterecek bir makyajlama yapılacak” ifadelerini kullandı.

Delgen, entegrasyon süresinin 3 ay uzatılacağı iddialarına ilişkin, “Burada zamanın uzamasının kimin menfaatine olacağına bakmak lazım. Zaman Şara’nın aleyhine işliyor. Nihayetinde birtakım somut şeyleri ortaya koymak, halkına umut olmak zorunda. SDG ise Şara’nın bu kırılganlığını görüyor, süreci uzatmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bir çatırdama olacağı ve meydana gelecek çatırdamada kendilerine alan açılıp daha fazla hak elde edebileceklerine dair öngörüleri var” değerlendirmesini yaptı. Delgen, entegrasyon yıl sonunda tam olarak sağlanmasa da “Yol haritasında anlaştık” gibi herkesi tatmin edecek bir söylemle yeni yılın başlayabileceğini dile getirdi.