Seçime müdahale iddiası: Kiliseye polis baskını

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore merkezli Shincheonji İsa Kilisesine, savcılık tarafından açılan soruşturma dolayısıyla emniyet güçlerince baskın düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu baskının gerekçesi, kilise yöneticisi Lee Man-hee'nin ve kilisedeki bazı kişilerin, mensuplarını PPP'nin 2021'deki parti başkanlık ön seçimlerinin sonuçlarını ve 2024 genel seçimleri için parti adaylarının belirlenmesini etkilemek amacıyla yönlendirmesi olarak belirtildi.

Haberde, kilise yöneticisi Lee'nin de aralarında bulunduğu kişilerin, iş faaliyetlerini engellemek ve Siyasi Partiler Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma ekibinin ulaştığı ifadelere göre, Shincheonji Kilisesinin eski yetkililerinden bazıları, kilise yönetiminin "Pilates" adlı bir proje kapsamında takipçilerini PPP'ye katılmaya teşvik etti.

Haberde ayrıca eski yetkililerin bir kısmının, kilisenin siyasi çevreler üzerinden siyaset üzerindeki etkisini artırmaya çalıştığı yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.