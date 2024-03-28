Seçimler yaklaşırken 60 dolara İncil satmaya başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 60 dolar değerinde 'Tanrı ABD'yi Korusun' İncilleri sattığını açıklayarak, "Bu İncil'i desteklemekten gurur duyuyorum ve sizi bu İncil'i edinmeye teşvik ediyorum. Amerika'yı yeniden dua eder hale getirmeliyiz" dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:02
Seçimler yaklaşırken 60 dolara İncil satmaya başladı
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Eski Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Paskalya Bayramı öncesinde "Tanrı ABD'yi Korusun" İncilleri satmak üzere country müzisyeni Lee Greenwood ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Trump, "Mutlu Kutsal Haftalar! Amerika'nın Yeniden Dua Etmesini Sağlayalım. Kutsal Cuma ve Paskalya'ya girerken, Tanrı ABD'yi Korusun İncil'inin bir kopyasını edinmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Trump, her Amerikalının evinde bir İncil olması gerektiğini ve kendisinin de çok sayıda İncil'i olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm Amerikalıların evlerinde bir İncil'e ihtiyacı var ve bende çok sayıda var. Bu benim en sevdiğim kitap. Bu İncil'i desteklemekten ve almanızı teşvik etmekten gurur duyuyorum. Amerika'yı yeniden dua eder hale getirmeliyiz."

 

Trump'ın sattığı İncil'de ABD Anayasası, Bağımsızlık Bildirgesi, Haklar Bildirgesi, Bağlılık Yemini ve el yazısıyla yazılmış "Tanrı ABD'yi Korusun" nakaratı yer alacak.

Trump, "Din ve Hıristiyanlık bu ülkede eksik olan en büyük şeylerdir. Bunları geri getirmemiz ve hızlı bir şekilde geri getirmemiz gerektiğine gerçekten inanıyorum. Bence sahip olduğumuz en büyük sorunlardan biri bu. Ülkemiz bu yüzden çığırından çıkıyor. Ülkemizde dini kaybettik" diye konuştu.

Trump'ın son hamlesi, dört suç iddianamesinin yanı sıra bir dizi sivil suçlamayla mücadele ederken artan yasal faturalar nedeniyle ciddi bir para sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. 

Temyiz mahkemesinin kefalet ödemesini düşürmesiyle biraz rahatlayan Trump, önümüzdeki 10 gün içinde 175 milyon dolar ödemesi gerektiğini söyledi.

Trump, daha önce New York Başsavcısı Letitia James'in sivil dolandırıcılık iddialarının bir sonucu olarak ortaya çıkan 454 milyon dolarlık tahvil ödemesi için Pazartesi günü son tarihle karşı karşıya kalmıştı.

Trump temyiz kararına "uyacağını" ve 175 milyon dolarlık tahvili göndereceğini söyledi.


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