Şempanzelerin menopoz sonrası uzun süre yaşadıkları ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:01

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:03

Araştırmacılar, vahşi doğadaki dişi şempanzelerin menopoza girdiğini ve sonrasında uzun bir süre yaşadığını tespit ederek, bu fenomenin daha önce düşünülenden daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, vahşi doğada bir primatta bu fenomenin ilk kanıtına sahip olduklarını söylüyorlar.

"Menopoz, hem insanlarda hem de vahşi şempanzelerde 50 yaş civarında üremeyi sona erdiriyor" diyen araştırmacılar, insanlar gibi şempanzelerin de daha uzun yaşamasının alışılmadık bir durum olmadığını belirtiyor.

Araştırmacılar, 1995-2016 yılları arasında Uganda'daki Kibale milli parkında bulunan Ngogo vahşi şempanze topluluğundaki 185 dişi üzerinde nasıl çalıştıklarını anlattılar.

Ekip, şempanzelerin 30 yaşına ulaştıktan sonra doğum yapma olasılığının düştüğünü ve 50 yaşın üzerindeki hayvanlarda hiç doğum gerçekleşmediğini tespit etti. 16 dişinin 50 yılın üzerinde yaşadığı ortaya çıktı. Çalışma sonucunda dişilerin yetişkin yaşamlarının yaklaşık beşte birini üreme sonrası bir durumda yaşadıklarını gösterdiği kaydedildi.

İDRAR ÖRNEKLERİ ANALİZ EDİLDİ

Ekip ayrıca, 66 dişi şempanzeden alınan idrar örneklerini analiz ederek, yaşla birlikte insanlarda menopoz döneminde görülenlere benzer hormonal değişiklikler olduğunu ortaya koydu.

University College London'da evrimsel antropolog olan Dr. Megan Arnot, çalışmanın insan menopozunun, bugünkü yaşam süremizin evrimsel geçmişimizden daha uzun olması ve kadın üreme sisteminin buna "yetişememesi" nedeniyle ortaya çıkabileceği fikrini desteklediğini kaydetti.

Ancak, bunun insan menopozunun neden orta yaşta takılıp kaldığını ya da insanların neden bunun ötesinde bu kadar uzun yaşadığını açıklamadığını da belirten Arnot, "İnsanlarda menopozu ve üreme sonrası yaşam süresini tam olarak anlamak için hala uzun bir yol var" dedi.